Aguaceros y tormentas eléctricas marcarán las condiciones del tiempo este jueves y el calor continúa

Personas caminan con paraguas por la acera de la avenida Abraham Lincoln en un día de lluvias. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo seguirán dominadas por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, la cual favorecerá la ocurrencia de lluvias en distintas localidades del país.

El organismo indicó que desde horas matutinas se producirán aumentos nubosos con lluvias dispersas, de moderadas a aisladas tronadas, en localidades cercanas a la costa sur, entre ellas La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales, entre otras zonas cercanas.

Para la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la combinación de la vaguada en varios niveles de la troposfera, el viento predominante del sureste y los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico, favorecerá la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

Según el Indomet, estas condiciones provocarán aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en provincias de las regiones norte y noreste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

Temperaturas calurosas

El Indomet señaló que las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 22 °C y 23 °C y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Ante estas condiciones, recomendó tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con el organismo, los niños, las embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos del calor.

Recomendaciones en las costas

En las costas Atlántica y Caribeña, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución, debido a la reducción de la visibilidad por la ocurrencia de aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.

¿Qué se espera para los próximos días?

Para el viernes, se pronostica una disminución en la intensidad y frecuencia de las precipitaciones. Sin embargo, durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la vaguada en varios niveles de la troposfera continuará aportando humedad al área de pronóstico.

El organismo explicó que, en combinación con el ciclo diurno, esta situación favorecerá el desarrollo de nublados con aguaceros localmente fuertes, tronadas y aisladas ráfagas de viento en sectores de la región noreste, el valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el sábado, durante las horas matutinas, el viento predominante del este arrastrará nubosidad y provocará chubascos aislados y pasajeros en poblados costeros.

En horas de la tarde, se esperan algunos aumentos nubosos con aguaceros dispersos y aisladas tronadas sobre la Cordillera Central y la zona fronteriza, debido a los efectos locales y al acercamiento de una vaguada en superficie.