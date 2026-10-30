Gloria Ceballos realiza pronóstico del tiempo para el fin de semana

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió este viernes que las lluvias volverán a incrementarse el domingo 1 de noviembre, después de un sábado con condiciones relativamente favorables durante la mañana, aunque con posibilidad de aguaceros en horas de la tarde.

A través de su cuenta de X, la meteoróloga ofreció un panorama de las condiciones del tiempo para quienes tienen actividades programadas durante el fin de semana.

"Sábado condiciones similares y el domingo se incrementan las lluvias", escribió Ceballos, quien acompañó su publicación con una imagen satelital del territorio dominicano.

El pronóstico coincide con el boletín de Indomet, que prevé una mayor inestabilidad atmosférica el domingo debido a la incidencia de una vaguada ubicada al sur del país.

Cómo estará el tiempo el sábado

Para el sábado 31 de octubre, Indomet pronostica un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas del día en buena parte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde se producirán aumentos de la nubosidad acompañados de aguaceros que podrían ser moderados en algunas localidades, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones noreste y sureste, así como en localidades de la Cordillera Central.

Estas condiciones estarán asociadas al transporte de humedad provocado por los vientos del este y noreste y a la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la atmósfera.

El domingo se esperan lluvias más intensas

El panorama cambiará el domingo 1 de noviembre, cuando una vaguada localizada al sur del territorio dominicano favorecerá un mayor aporte de humedad e inestabilidad.

Indomet prevé incrementos nubosos con aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las lluvias se esperan principalmente durante la tarde en sectores del noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central.

El organismo atribuye estas condiciones a la combinación de la vaguada, el calentamiento diurno y los efectos del relieve montañoso.

Por tanto, las personas que tengan actividades al aire libre durante el domingo deberán tomar en cuenta la posibilidad de precipitaciones, particularmente en horas de la tarde.

Aguaceros este viernes en varias provincias

En su publicación de la tarde del viernes, Ceballos indicó que se estaban desarrollando nublados generadores de aguaceros sobre poblados de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, el norte de San Juan y Constanza, en La Vega.

Para el resto del territorio nacional, señaló que predominaban las nubes dispersas.

La previsión oficial de Indomet también contemplaba precipitaciones durante la tarde del viernes en distintas localidades, debido a la incidencia de una vaguada y al calentamiento diurno.

El organismo indicó que las temperaturas continuarían calurosas, con máximas entre 30 y 32 grados Celsius y mínimas entre 22 y 23 grados