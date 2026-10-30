Pronostican lluvias, tormentas eléctricas y ambiente caluroso para este viernes

Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por la incidencia de una vaguada y un ambiente caluroso, factores que favorecerán la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en distintas localidades del país.

Durante la mañana de este viernes, se esperan aguaceros hacia localidades del litoral costero caribeño, los cuales disminuirán gradualmente a medida que transcurran las horas.

Sin embargo, para la tarde, el calentamiento diurno, combinado con el transporte de humedad provocado por el viento del este/sureste y la incidencia de una vaguada al norte del territorio dominicano, favorecerá la formación de nublados, aguaceros localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en La Altagracia, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia, San José de Ocoa, Barahona, Azua, San Juan, Elías Piña, La Vega, Duarte, Monseñor Nouel, Samaná y el norte del Gran Santo Domingo.

Calor

El organismo meteorológico indicó que continuará un ambiente caluroso. Las temperaturas mínimas estarán entre los 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 30 °C y 32 °C.

Debido a esto, recomendó a la población tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, advirtió que los niños, las embarazadas y los adultos mayores son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas.

Pronóstico para el fin de semana

Para mañana sábado, el Indomet pronostica que durante las horas de la mañana predominará un cielo mayormente poco nuboso.

No obstante, en horas de la tarde, el transporte de nubosidad provocado por el viento del este/noreste, combinado con la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera, favorecerá incrementos nubosos ocasionales.

Estos estarán acompañados de aguaceros que podrían ser moderados puntualmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente en localidades de las regiones noreste, sureste y la cordillera Central.

Para el domingo, una vaguada en varios niveles de la troposfera, ubicada al sur del país, favorecerá un mayor aporte de humedad e inestabilidad sobre el territorio dominicano.

De acuerdo con el Indomet, esta situación, combinada con los efectos de la orografía y el calentamiento diurno, provocará incrementos nubosos acompañados de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Las precipitaciones se esperan principalmente durante la tarde, en sectores de las regiones noreste, sureste, suroeste y la cordillera Central.