Indomet pronostica chubascos, aguaceros y tronadas para este sábado en varias localidades del país

Dos mujeres con paraguas cruzan una avenida del Distrito Nacional bajo la lluvia. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado se esperan chubascos y tronadas durante las horas de la mañana, mientras que en la tarde podrían registrarse aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento aisladas en distintas localidades del territorio nacional.

El organismo explicó que las lluvias disminuirán en intensidad y frecuencia sobre el territorio nacional debido a la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad. Sin embargo, indicó que el viento del este/noreste, así como la incidencia de una vaguada favorecerán el arrastre de nubosidad, provocando algunos chubascos locales y tronadas ocasionales sobre Samaná, María Trinidad Sánchez, La Altagracia y El Seibo.

El Indomet señaló, además, que durante la tarde las precipitaciones podrían extenderse hacia el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega y San Cristóbal, así como a sectores de la cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

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De acuerdo con el organismo, estas condiciones podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

En cuanto a las temperaturas, indicó que las máximas comenzarán a disminuir, aunque el ambiente continuará caluroso, por lo que se recomienda a la población tomar suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa a los rayos solares entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Según el informe del Indomet, las temperaturas mínimas podrían oscilar entre 22 °C y 23 °C y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Pronóstico para este domingo

Para mañana domingo, el organismo meteorológico prevé que desde la madrugada y durante las horas matutinas se produzcan algunas precipitaciones por el arrastre del viento y la incidencia de la vaguada.

Mientras que en horas de la tarde se espera un incremento de las lluvias, con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento.

Las precipitaciones incidirán principalmente sobre sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan, entre otras localidades.

El Indomet indicó que estas actividades de lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.