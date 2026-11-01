El COE declara alerta verde para Santo Domingo y otras provincias por lluvias

Los fuertes aguaceros provocaron inundaciones en calles de Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) declaró este domingo alerta verde para seis provincias y el Distrito Nacional ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y pronosticadas en el territorio nacional.

Las provincias y demarcaciones bajo alerta verde son San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Monte Plata, La Vega, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Vaguada favorecerá las lluvias

La medida fue adoptada luego del boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indica que las condiciones meteorológicas continuarán bajo la incidencia de una vaguada, la cual mantendrá cierta inestabilidad sobre el territorio nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/whatsapp-image-2026-11-01-at-123955-pm-60c239a5.jpeg Mapa del COE que muestra las provincias colocadas bajo alerta verde ante el riesgo de inundaciones por las lluvias pronosticadas. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL COE)

De acuerdo con el pronóstico, la combinación con el aporte de humedad transportado por el viento del este/noreste, favorecerá durante la tarde la ocurrencia de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Recomendaciones a la población

Ante estas condiciones, el COE exhortó a la población, especialmente a quienes residen en las zonas bajo alerta, a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y de los organismos de protección civil.

También, recomendó abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas cuando presenten altos volúmenes de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, en caso de emergencia, las autoridades recomendaron comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.