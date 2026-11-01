Vaguada provocará fuertes lluvias y ráfagas de viento en varias provincias este domingo

Personas se protegen de las lluvias con sombrillas mientras transitan por la avenida 27 de Febrero en el Distrito Nacional, ante las precipitaciones registradas. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas en el país continuarán bajo los efectos de una vaguada en varios niveles de la troposfera y del viento del este-noreste, factores que favorecerán la ocurrencia de aguaceros de distintas zonas del país.

De acuerdo con el organismo, desde horas de la madrugada se registrarán aumentos nubosos acompañados de aguaceros muy fuertes localmente, tronadas, ráfagas de viento intensas en ocasiones y posibles granizadas aisladas en lasprovincias del litoral costero Atlántico, el valle del Cibao, la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las demarcaciones bajo estas condiciones figuran La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan.

Llaman a hidratarse

En su informe del tiempo, el Indomet indicó que las temperaturas máximas disminuyen lentamente, aunque todavía se mantienen calurosas. Las mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 32 °C.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Precaución en las costas

En las costas Atlántica y Caribeña, la entidad recomienda a los operadores de pequeñas, medianas y frágiles embarcaciones navegar con precaución.

La advertencia responde a posibles episodios de visibilidad reducida por fuertes aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento fuertes y oleaje localmente alto.

Continuarán las lluvias

Para mañana lunes, el organismo pronostica que durante las horas matutinas predominará un ambiente medio nublado en gran parte del país, con aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre la región noreste y la llanura oriental.

Después del mediodía, la vaguada en varios niveles de la troposfera y el ingreso de humedad sobre el área favorecerán la extensión de los aguaceros, que podrían ser de carácter fuerte, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las regiones norte y sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, especialmente en La Altagracia, El Seibo, Samaná, Barahona, María Trinidad Sánchez, Santiago, Hato Mayor, Monte Plata, La Romana, Espaillat, San Juan, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Pedernales.

Para el martes, el Indomet prevé que permanecerá abundante humedad sobre el área de pronóstico, que, en combinación con la vaguada en varios niveles de la troposfera, generará desarrollos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento en las provincias del litoral costero sur, noreste y sureste, así como la llanura oriental y la región del Cibao.