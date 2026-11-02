El COE descontinúa alerta verde por posibles inundaciones en siete demarcaciones

Un grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que descontinuó el nivel de alerta verde por posibles inundaciones urbanas en siete demarcaciones del país, debido a la mejoría gradual de las condiciones meteorológicas.

Las localidades que estaban bajo alerta eran Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel y San Cristóbal.

El COE señaló que adoptó la medida tras el boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que pronostica una disminución gradual de las precipitaciones, aunque advierte que todavía podrían registrarse aguaceros aislados, tronadas y ráfagas de viento en distintas localidades.

De acuerdo con el organismo meteorológico, durante la tarde de este lunes, la incidencia de una vaguada y los efectos locales favorecerán el incremento de la nubosidad en localidades del noroeste, noreste, la cordillera Central y el norte de la zona fronteriza.

Durante la noche, la actividad lluviosa se concentraría en el Cibao y se extendería gradualmente a otras zonas.

Se reducirán las lluvias

Aunque el país continúa bajo la incidencia de una vaguada, el Indomet informó que este fenómeno comenzará a alejarse del territorio nacional este martes, lo que dará paso a una circulación anticiclónica que contribuirá a reducir las precipitaciones en gran parte del país.

No obstante, la institución advirtió que el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía podrían provocar aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento durante la tarde en localidades del noroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

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