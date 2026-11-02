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Disminución de lluvias
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Disminuirán las lluvias este martes, aunque podrían registrarse chubascos en varias regiones

Una circulación anticiclónica incidirá sobre gran parte del territorio nacional

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    Disminuirán las lluvias este martes, aunque podrían registrarse chubascos en varias regiones
    Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes se prevé una disminución de las precipitaciones, debido a la incidencia de una circulación anticiclónica sobre gran parte del territorio nacional.

    No obstante, durante la tarde, los efectos del calentamiento diurno, combinados con el viento y la orografía del terreno, podrían provocar chubascos dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento en localidades del noroeste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

    En la región sureste, las precipitaciones serán menos frecuentes. Sin embargo, durante la noche podrían registrarse algunas lluvias en sectores del Cibao y la costa norte.

    • El organismo meteorológico indicó que las temperaturas mínimas continuarán descendiendo gradualmente, especialmente en las zonas montañosas durante la madrugada.

    Condiciones marítimas

    En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet aseguró que permanecerán normales en ambas costas del país.

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