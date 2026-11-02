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Indomet mantiene pronóstico de lluvias por incidencia de vaguada

Las temperaturas mínimas estarán entre los 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 30 °C y 32 °C

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    Indomet mantiene pronóstico de lluvias por incidencia de vaguada
    Vehículos transitando por una calle inundada en el municipio Santo Domingo Este
    (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada, en combinación con los efectos locales, continuará incidiendo en las condiciones del tiempo durante este lunes, provocando lluvias en distintas zonas del territorio nacional.

    De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se esperan chubascos en localidades próximas a la costa atlántica. Para la tarde, se prevé un incremento de la nubosidad en provincias del noroeste, noreste, la Cordillera Central y el norte de la zona fronteriza, donde se prevén aguaceros aislados, de moderados a fuertes, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento.

    Entre las localidades donde se esperan las precipitaciones figuran Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, el norte de Azua, el sur de Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, así como otras provincias cercanas.

    Sensación térmica calurosa

    El organismo meteorológico indicó que las temperaturas máximas disminuirán lentamente, continuando la sensación térmica calurosaLas mínimas estarán entre los 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 30 °C y 32 °C.

    Ante estas condiciones, recomiendan a la población tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa a los rayos solares entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

    Vaguada se aleja

    Para este martes, el Indomet prevé que la vaguada comience a alejarse del territorio dominicano, dando paso a la incidencia de una circulación anticiclónica, lo que provocará una disminución de las precipitaciones en gran parte del país.

    No obstante, durante la tarde, el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía favorecerán la ocurrencia de aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento en poblados de las provincias del noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. En tanto, en el sureste las precipitaciones serían más aisladas.

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    El organismo agregó que, durante la noche, la actividad lluviosa se concentraría sobre el Cibao, extendiéndose gradualmente hacia otras zonas del país.

    Para el miércoles, el organismo meteorológico espera un incremento gradual de la humedad sobre el territorio nacional, acompañado de la incidencia de una vaguada en los niveles medios de la troposfera.

    Estas condiciones, combinadas con los efectos locales, favorecerán incrementos nubosos sobre zonas del suroeste, la Cordillera Central, el Cibao y la zona fronteriza, donde se prevén aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

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