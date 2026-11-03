Pronostican pocas lluvias debido a sistema anticiclónico este martes

Una mujer se cubre del sol con un periódico mientras camina por una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este martes se pronostican nubes aisladas y escasas precipitaciones en casi todo el territorio nacional, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico sobre las condiciones atmosféricas del país.

Sin embargo, el organismo indicó que se prevén desarrollos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento en poblados de Hato Mayor, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, el norte de San Juan e Independencia a consecuencia de los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico, en combinación con el viento cálido del sureste.

Llaman a tomar suficiente agua

El Indomet explicó que las temperaturas máximas comienzan a disminuir gradualmente, pero la sensación térmica continuará calurosa. Las temperaturas mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 32 °C.

Ante estas condiciones, recomendó a la población tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Área de baja presión

En cuanto a la actividad ciclónica, el organismo informó que se formará un área de baja presión a cientos de kilómetros al noreste de las islas Bahamas, con una probabilidad de formación ciclónica de un 10 % en las próximas 48 horas y un 30 % durante los siguientes siete días.

Por su posición y futuro desplazamiento, el sistema no representa peligro para el territorio dominicano.

Vaguada provocará lluvias

Para este miércoles, el organismo pronostica que la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera generará un ambiente favorable para que, desde horas de la mañana, se registren chubascos aislados y pasajeros en poblados cercanos al litoral caribeño, especialmente en el Gran Santo Domingo, Peravia, Barahona y Pedernales.

En horas de la tarde y hasta las primeras horas de la noche, se producirán desarrollos nubosos acompañados de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre localidades del sureste, noreste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

Para el jueves, el organismo meteorológico pronostica un ambiente muy húmedo e inestable debido a la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera.

Este fenómeno generará nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones norte y suroeste, la Cordillera Central, la zona fronteriza y el valle del Cibao.

Las precipitaciones tendrán mayor incidencia hacia el noreste, donde podrían ser ocasionalmente fuertes, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.