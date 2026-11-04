Vaguada provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias este miércoles

Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que durante la mañana de este miércoles predominará un cielo soleado, con ligeros incrementos nubosos. Sin embargo, debido a un ambiente cargado de humedad y a la incidencia de una vaguada, se esperan algunos chubascos aislados, entre débiles y moderados en Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal, entre otras provincias.

Para la tarde, se prevén aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en localidades de La Altagracia, El Seibo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, entre otras provincias cercanas.

Sensación térmica elevada

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que las máximas comenzarán a disminuir gradualmente durante la noche y la madrugada. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá elevada en horas de la tarde. Las temperaturas mínimas estarán entre 22 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 30 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Área de baja presión

El Indomet informó que un área de baja presión se formará a cientos de kilómetros al sur de Bermudas, con una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 20 % en las próximas 48 horas y de un 40 % en los siguientes siete días.

De acuerdo con el organismo, por su posición y futuro desplazamiento, este sistema no representa peligro para el país.

Vaguada continuará provocando lluvias

Para mañana jueves, el país continuará bajo la incidencia de una vaguada y de un ambiente cargado de humedad. Por consiguiente, durante la tarde se prevén aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Monte Cristi, Puerto Plata, La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, entre otras provincias.

En el resto del territorio nacional predominará un cielo medio nublado en ocasiones, con chubascos aislados.

Para el viernes, a pesar de que continuará la incidencia de la vaguada, las lluvias disminuirán en cantidad y frecuencia, debido a la presencia de una masa de aire con menor contenido de humedad.

El Indomet prevé algunos aguaceros de corta duración, acompañados de tronadas y posibles ráfagas de viento, sobre localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central, especialmente durante las horas de la tarde.