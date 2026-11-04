El país entra en la esperada temporada de los frentes fríos

Ciudadanos optano por el uso de abrigos ante el descenso de las temperaturas. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Noviembre marca el inicio de la temporada frontal en la República Dominicana, un período que se extenderá hasta mediados de abril y durante el cual se esperan temperaturas más frescas, vientos del norte y lluvias de intensidad variable, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

La época es esperada por la población ante el constante calor que experimenta y que este año alcanzó niveles altos en las temperaturas, que oscilaron entre entre los 34 °C y los 39.9 °C. Este último valor se registró en Sabaneta, Santiago Rodríguez.

En el caso de la sensación térmica, producto de la elevada humedad, llegó a superar los 43 °C en algunas zonas, haciendo que el calor se sintiera todavía más intenso.

La entidad explicó que, en promedio, entre siete y ocho frentes fríos afectarán directamente al país durante la temporada, aunque la cantidad puede variar según las condiciones atmosféricas.

Las precipitaciones asociadas a estos sistemas se concentran principalmente en las regiones noroeste, norte y noreste, así como en la vertiente norte de la Cordillera Central.

Para este noviembre, el Indomet pronostica lluvias superiores a los valores normales en varias zonas del territorio nacional.

Las proyecciones climáticas para el trimestre noviembre de 2026 a enero de 2027 indican alrededor de un 40 % de probabilidad de precipitaciones por encima de lo habitual en gran parte del país.

Descenso de temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso gradual, especialmente durante las noches y madrugadas, con mayor incidencia en localidades montañosas como Valle Nuevo, Constanza y Hondo Valle.

El organismo recordó que la temporada ciclónica del Atlántico concluye este 30 de noviembre, por lo que todavía existe la posibilidad de formación de tormentas tropicales y huracanes.

¿Qué es la temporada frontal? "La temporada frontal es el período del año comprendido entre noviembre y mediados de abril, durante el cual los sistemas frontales adquieren mayor importancia en las condiciones del tiempo de República Dominicana, favoreciendo un aumento de la nubosidad, lluvias de intensidad variable, vientos de componente norte y temperaturas más frescas", explica el Indomet.