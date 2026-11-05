Vaguada provocará aguaceros fuertes y tormentas eléctricas en varias provincias este jueves

Un grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, asociada a una zona de baja presión sobre el océano Atlántico, lo que favorecerá la ocurrencia de aguaceros localmente muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del territorio nacional.

El organismo pronosticó que, debido a la combinación de los fenómenos con el alto contenido de humedad, las precipitaciones ocurrirán principalmente en localidades de las regiones noroeste, norte y noreste, así como en la llanura oriental, la zona fronteriza y la Cordillera Central.

Entre las provincias con mayor probabilidad de lluvias para horas de la tarde, figuran Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, El Seibo, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, el Gran Santo Domingo, Barahona, San Juan, Puerto Plata, Espaillat, Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte.

Temperaturas calurosas

El Indomet indicó que las temperaturas máximas comenzarán a disminuir gradualmente, sin embargo la sensación térmica continuará elevada durante las horas de la tarde. Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Baja presión en el Atlántico

Por otro lado, el organismo meteorológico informó sobre una zona de baja presión no tropical ubicada a cientos de kilómetros al sur de Bermuda, la cual presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 30 % en las próximas 48 horas y de un 50 % durante los siguientes siete días.

No obstante, precisó que, debido a su posición y futuro desplazamiento, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Pronostico para los próximos días

Para este viernes, el Indomet prevé que comience a disminuir gradualmente el contenido de humedad sobre el área de pronóstico.

Durante las horas de la mañana predominarán condiciones mayormente soleadas, con algunos chubascos hacia el litoral Atlántico. Sin embargo, en horas de la tarde, los efectos locales y la incidencia de la vaguada favorecerán aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ocasionales ráfagas de viento en provincias del valle del Cibao, la llanura oriental, el litoral Caribeño y los sistemas montañosos.

Para el sábado, se espera una reducción importante del contenido de humedad sobre el área de pronóstico, lo que favorecerá un ambiente soleado en gran parte del país.

Sin embargo, el Indomet explicó que la vaguada en superficie, asociada a la zona de baja presión sobre el Atlántico, junto con los efectos locales del calentamiento diurno, podría generar al final de la tarde aguaceros locales y tronadas aisladas hacia la Cordillera Central, el noreste, la llanura oriental y el litoral costero Atlántico.