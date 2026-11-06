Indomet descontinúa alerta para nueve provincias tras alejamiento de vaguada

Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla tras un chubasco. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que descontinuó el nivel de alerta verde para nueve provincias, debido a que la vaguada que incidía sobre el territorio nacional comenzará a alejarse gradualmente hacia el este, permitiendo la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad.

Las provincias donde fue descontinuada la alerta son Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Monte Plata.

Sin embargo, el organismo prevé lluvias durante la madrugada de este sábado en algunas localidades del litoral costero caribeño.

De acuerdo con el último boletín meteorológico, las precipitaciones podrían registrarse en La Romana, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Peravia.

Lluvias en Santo Domingo Este Pasadas las 10:30 de la noche del viernes se registraron aguaceros intensos en zonas de Santo Domingo, principalmente en Santo Domingo Este, generando inundaciones urbanas. La directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, informó que las lluvias se debían a un "nucleo convectivo muy focalizado".

Un núcleo convectivo muy focalizado dejando aguacero intenso en Santo Domingo Este. https://t.co/HQEpk2aoPS — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) November 7, 2026

Pronóstico para el sábado

El Indomet indicó que, entrada la mañana de este sábado, el ambiente se irá secando gradualmente, lo que reducirá las probabilidades de lluvias importantes en gran parte del país.

No obstante, durante la tarde, el calentamiento diurno y la incidencia de las montañas favorecerán la ocurrencia de aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento en sectores de Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y La Vega.

Por otro lado, el Indomet informó que una zona de baja presión no tropical, ubicada a cientos de kilómetros al sur de las Bermudas, presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 10 % para las próximas 48 horas, porcentaje que se mantiene para los siguientes siete días.

Sin embargo, debido a su ubicación y desplazamiento previsto, el sistema no representa peligro para la República Dominicana.

El clima el domingo

Para este domingo, las probabilidades de lluvias significativas se mantendrán bajas debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad.

No obstante, el viento del este-noreste arrastrará algunos campos nubosos que podrían provocar aguaceros dispersos en sectores del noreste, sureste y la cordillera Central, especialmente durante las horas de la tarde, según el Indomet.