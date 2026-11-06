Aguaceros y tormentas eléctricas marcarán las condiciones del tiempo este viernes

Personas caminan con paraguas por la acera de la avenida Abraham Lincoln en un día de lluvias. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este viernes que las condiciones meteorológicas en el país continuarán dominadas por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, la cual favorecerá la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Durante las horas matutinas se prevé un cielo medio nublado, con bajas probabilidades de precipitaciones.. Sin embargo, para la tarde se esperan incrementos nubosos y aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales debido a la vaguada, combinada con el calentamiento diurno.

De acuerdo con el organismo, las lluvias ocurrirán principalmente en las localidades de las provincias Peravia, Azua, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, La Altagracia, Santo Domingo y San Cristóbal.

Recomiendan precaución por el calor

El Indomet indicó que las temperaturas máximas comienzan a disminuir gradualmente. Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 30 °C y 32 °C.

Ante estas condiciones, recomienda tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Sistema no representa peligro

El organismo también informó sobre una zona de baja presión no tropical, ubicada a cientos de kilómetros al sur de las Bermudas, que presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 20 % durante las próximas 48 horas y de un 30 % en los próximos siete días.

No obstante, debido a su posición y desplazamiento previsto, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Pronóstico para el fin de semana

Para este sábado se prevé una disminución del contenido de humedad sobre el territorio dominicano, lo que contribuirá a reducir las posibilidades de lluvias significativas en gran parte del país.

No obstante, los efectos locales asociados al calentamiento diurno y la orografía podrían generar, durante la tarde, incrementos nubosos ocasionales con chubascos dispersos sobre sectores de la región sureste y algunos puntos de la cordillera Central.

El domingo también se mantendrán bajas las probabilidades de lluvias significativas, debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad.

Sin embargo, el viento del este/noreste estará arrastrando algunos campos nubosos que podrían originar chubascos dispersos hacia sectores del noreste, sureste y la cordillera Central, especialmente durante las horas de la tarde.