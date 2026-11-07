Prevén lluvias para la tarde de este sábado y mantienen varias provincias bajo alerta meteorológica

Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla tras un chubasco. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este sábado aguaceros locales de intensidad variable, posibles tronadas y ráfagas de viento en varias provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada, el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía.

Durante las horas de la mañana, la actividad lluviosa cercana a la costa caribeña disminuirá gradualmente.

Sin embargo, en horas de la tarde se esperan precipitaciones en localidades de El Seibo, La Altagracia, San Cristóbal, La Romana y San Pedro de Macorís, así como en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y el sur de Santiago.

También podrían registrarse aguaceros en el norte de Azua y las sierras del suroeste, condiciones que podrían extenderse hasta entrada la noche.

Provincias en alerta

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene tres provincias bajo niveles de alerta meteorológica, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como posibles deslizamientos de tierra, debido a las lluvias registradas y las previstas para las próximas 24 horas.

Ante la cercanía del día festivo, el Indomet recomendó a los bañistas y usuarios de las playas consultar previamente con las autoridades locales antes de acudir a estos espacios, debido a que podrían formarse corrientes de resaca.