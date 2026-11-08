Indomet prevé un clima soleado y escasas lluvias para este domingo

Mapa publicado por Indomet este domingo 8 de noviembre 2026. ( INDOMET )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo predominarán las condiciones de tiempo soleado y con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, debido a la presencia de una masa de aire con reducido contenido de humedad.

Sin embargo, el organismo pronosticó algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en localidades de Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega y Santiago, así como en otras provincias cercanas.

Aguaceros locales y tronadas

El Indomet explicó que estas precipitaciones serán consecuencia de los efectos locales y de la incidencia de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera, que favorecerá el incremento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias en puntos del interior del país.

En el resto del territorio nacional se mantendrán condiciones meteorológicas mayormente estables, con escasas posibilidades de precipitaciones significativas.

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