Indomet prevé un clima soleado y escasas lluvias para este domingo
Se esperan aguaceros locales y tronadas en Hato Mayor, Monte Plata y otras provincias, debido a una débil vaguada
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo predominarán las condiciones de tiempo soleado y con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, debido a la presencia de una masa de aire con reducido contenido de humedad.
Sin embargo, el organismo pronosticó algunos aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en localidades de Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega y Santiago, así como en otras provincias cercanas.
Aguaceros locales y tronadas
- El Indomet explicó que estas precipitaciones serán consecuencia de los efectos locales y de la incidencia de una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera, que favorecerá el incremento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias en puntos del interior del país.
En el resto del territorio nacional se mantendrán condiciones meteorológicas mayormente estables, con escasas posibilidades de precipitaciones significativas.