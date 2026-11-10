Indomet pronostica aguaceros y tormentas eléctricas para la tarde de este martes

Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que durante la mañana de este martes predominarán condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio nacional, aunque no se descartan chubascos aislados en algunas localidades de la región Este y zonas de la costa caribeña.

De acuerdo con el organismo, en horas de la tarde se esperan aguaceros moderados, localmente fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores del noreste, la llanura costera de Miches y Sabana de la Mar, el Cibao Central y el noroeste debido a la humedad aportada por el viento del este/sureste, en combinación con la incidencia de una vaguada y los efectos locales.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

Sensación térmica elevada

En cuanto a las temperaturas, el organismo informó que las máximas muestran una disminución gradual; sin embargo, la sensación térmica continuará elevada durante las horas de la tarde.

Por esta razón, recomiendan a la población a tomar suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 32 °C y 34 °C.

Vaguada se aleja

Para este miércoles, la entidad prevé una reducción de la intensidad y frecuencia de las lluvias, debido al alejamiento de la vaguada y al ingreso de aire más seco, asociado a la incidencia de una circulación anticiclónica.

No obstante, durante la tarde, los efectos locales favorecerán el desarrollo de nubes que podrían generar chubascos dispersos en localidades de Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monte Plata, el sur de La Vega y Santiago.

El organismo indicó que el jueves los valores de humedad continuarán reducidos, lo que limitará las lluvias significativas sobre el territorio nacional.

Sin embargo, no se descarta la ocurrencia de chubascos dispersos a lo largo del día, con baja probabilidad de tronadas, debido a la incidencia del viento del sur/sureste, en la costa caribeña, el sureste y la vertiente sur de la Cordillera Central.