Las fuertes lluvias registradas ayer, martes, provocaron inundaciones, crecidas de ríos y daños en infraestructuras en las provincias Santiago y Puerto Plata.

En Sabana Iglesia, Santiago, unas 20 viviendas resultaron inundadas y tres pequeños puentes colapsaron o quedaron fuera de servicio debido a las crecidas de los afluentes. Esta situación dejó incomunicadas a varias comunidades con otros parajes del municipio.

Un informe preliminar de la Defensa Civil establece que las precipitaciones comenzaron pasadas las 4:00 de la tarde y ocasionaron pérdidas de ajuares y otras pertenencias de las familias afectadas.

Bomberos, miembros de la Defensa Civil, agentes de la Policía Nacional y militares del Ejército trabajan en las labores de asistencia y recuperación.

La Defensa Civil informó que coordina con el Ministerio de Obras Públicas una evaluación técnica de los puentes afectados, cuyas estructuras presentaban deterioro desde hacía varios meses.

Además, solicitó la intervención del Plan de Asistencia Social de la Presidencia para gestionar alimentos, enseres y otras ayudas destinadas a los hogares afectados.

Inundaciones y deslizamientos en Puerto Plata

En Puerto Plata, las lluvias provocaron inundaciones urbanas en varios sectores del municipio de San Felipe, entre ellos La Cañita, barrio Haití, barrio Nuevo, La Rigola y Palma Sola.

También se reportaron anegamientos en las avenidas de los Dos Muelles, Presidente Caamaño, Manolo Tavárez Justo y el Malecón, así como en la calle Separación. En algunos tramos de esta última vía, los desagües de las alcantarillas estaban obstruidos.

En Altamira se registraron deslizamientos de tierra en la carretera Puerto Plata-Santiago, a la altura del estadio Bartolo Colón.

El deslizamiento afectó parcialmente el tránsito, aunque las autoridades informaron que la situación estaba bajo control.

Las precipitaciones también provocaron crecidas de los ríos Bajabonico, Yásica y Camú.

Hasta el momento, no se habían reportado personas desplazadas en Puerto Plata.

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