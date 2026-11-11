Pronostican escasas lluvias por alejamiento de vaguada este miércoles

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este miércoles condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio nacional, con un cielo mayormente soleado y escasas precipitaciones, debido al alejamiento de la vaguada.

El organismo explicó que una masa de aire muy seca y estable, asociada a una circulación de alta presión, limitará el desarrollo de nubes significativas y las lluvias importantes durante el día.

No obstante, el Indomet explicó que al final de la tarde, el viento cálido del sureste y los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico, podrían provocar algunos chubascos ampliamente aislados hacia la costa sur y los sistemas montañosos.

Temperaturas calurosas

El organismo meteorológico indicó que las temperaturas continuarán calurosas, con una sensación térmica elevada debido a la incidencia del viento cálido y húmedo del sureste. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas se situarán entre los 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Condiciones marítimas

En la costa atlántica, el organismo exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a la presencia de viento y olas anormales.

El organismo recomendó a los bañistas a tomar las medidas necesarias ante el riesgo de corrientes de resaca peligrosas.

Para la costa caribeña se prevé un incremento progresivo del oleaje mar adentro, especialmente al sur y suroeste de Pedernales. Por esta razón, se recomienda a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución cerca del litoral costero, sin aventurarse mar adentro, debido al viento y las olas anormales.

Pronóstico para los próximos días

Para el jueves y viernes, el Indomet señaló que el sistema de alta presión continuará limitando los valores de humedad y la ocurrencia de lluvias significativas sobre el país.

Sin embargo, desde la madrugada y durante el transcurso de la mañana, la influencia del viento del sureste arrastrará nubosidad en ocasiones, generando chubascos dispersos de moderados a fuertes en poblados de la costa caribeña, incluyendo La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, Barahona y Pedernales.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros dispersos de moderados a fuertes, acompañados de tronadas, en las localidades mencionadas, que también podrían extenderse hacia Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y San Juan, entre otras zonas cercanas.

Según explicó el organismo, estas precipitaciones serán producto de la interacción de una débil vaguada en superficie, ubicada al noroeste de la isla, con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, además de un aumento en la velocidad del viento.