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El Gran Santo Domingo y tres provincias están en alerta verde por lluvias

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, el COE también emitió aviso para Azua, Peravia y San Cristóbal

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    El Gran Santo Domingo y tres provincias están en alerta verde por lluvias
    Un grupo de personas se protegen con sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ ARCHIVO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este jueves al Distrito Nacional y a cuatro provincias en alerta verde ante la ocurrencia de aguaceros tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento generados por una vaguada

    Las provincias en alerta son Santo Domingo, Azua, Peravia y San Cristóbal.

    • El COE advirtió sobre posibles inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas.

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó en su último boletín que sobre el territorio nacional inciden el arrastre de humedad provocado por el viento y una vaguada asociada a un sistema frontal.

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    Lluvias seguirán el viernes

    Además, las autoridades meteorológicas prevén que las precipitaciones continúen este viernes, especialmente en las zonas bajo alerta.

    Ante estas condiciones, el COE recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del tiempo y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas vulnerables a inundaciones.

    ¿Qué significa la alerta verde?

    La alerta verde indica que la población debe mantenerse informada y preparada ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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