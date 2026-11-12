El Gran Santo Domingo y tres provincias están en alerta verde por lluvias

Un grupo de personas se protegen con sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este jueves al Distrito Nacional y a cuatro provincias en alerta verde ante la ocurrencia de aguaceros tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento generados por una vaguada.

Las provincias en alerta son Santo Domingo, Azua, Peravia y San Cristóbal.

El COE advirtió sobre posibles inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó en su último boletín que sobre el territorio nacional inciden el arrastre de humedad provocado por el viento y una vaguada asociada a un sistema frontal.

Lluvias seguirán el viernes

Además, las autoridades meteorológicas prevén que las precipitaciones continúen este viernes, especialmente en las zonas bajo alerta.

Ante estas condiciones, el COE recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del tiempo y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas vulnerables a inundaciones.

El COE coloca 04 provincia y el Distrito Nacional en alerta verde, debido a que el boletín del INDOMET, nos indica que a través de las imágenes de satélite y radar meteorológico se observan nubes y ecos precipitables, generadores de aguaceros moderados a fuertes. https://t.co/5sINkjXC4w — COE (@COE_RD) November 12, 2026

¿Qué significa la alerta verde?

La alerta verde indica que la población debe mantenerse informada y preparada ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.