El Gran Santo Domingo y tres provincias están en alerta verde por lluvias
Ante el riesgo de inundaciones urbanas, el COE también emitió aviso para Azua, Peravia y San Cristóbal
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este jueves al Distrito Nacional y a cuatro provincias en alerta verde ante la ocurrencia de aguaceros tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento generados por una vaguada.
Las provincias en alerta son Santo Domingo, Azua, Peravia y San Cristóbal.
- El COE advirtió sobre posibles inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó en su último boletín que sobre el territorio nacional inciden el arrastre de humedad provocado por el viento y una vaguada asociada a un sistema frontal.
Lluvias seguirán el viernes
Además, las autoridades meteorológicas prevén que las precipitaciones continúen este viernes, especialmente en las zonas bajo alerta.
Ante estas condiciones, el COE recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del tiempo y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas vulnerables a inundaciones.
¿Qué significa la alerta verde?
La alerta verde indica que la población debe mantenerse informada y preparada ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.