Lluvias, tormentas eléctricas y calor marcarán las condiciones del tiempo este jueves

Personas caminan con paraguas por la acera de la avenida Abraham Lincoln en un día de lluvias. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas en el país continuarán dominadas por la incidencia de una vaguada, que favorecerá la ocurrencia de aguaceros en distintas localidades durante este jueves.

Según explicó el organismo, durante las últimas horas de la madrugada, las imágenes de radar meteorológico mostraron chubascos dispersos y tronadas aisladas en sectores de Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, así como en otras localidades de la costa caribeña.

Se prevé que las precipitaciones continúen durante las primeras horas de la mañana.

Para horas de la tarde y la noche, se esperan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades del suroeste, sureste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Temperaturas calurosas

En cuanto a las temperaturas, el organismo indicó que continuarán ligeramente calurosas durante el día, debido a la incidencia del viento cálido y húmedo del sureste. Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 31 °C y 33 °C.

Ante esto, recomendó a la población tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, especialmente en las zonas montañosas.

Vaguada provocará lluvias

Para mañana viernes, el Indomet pronosticó que a medida que se acerque la vaguada, aumentará la humedad sobre el territorio nacional, favoreciendo lluvias débiles a moderadas y aisladas desde la madrugada en Pedernales, Barahona, Bahoruco, Azua, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades de la costa caribeña, y algunas podrían persistir durante las horas de la mañana.

En horas de la tarde, se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre Azua, Barahona, Pedernales y zonas cercanas.

El organismo meteorológico indicó que durante el fin de semana, la vaguada, asociada a un sistema frontal, mantendrá condiciones favorables para las lluvias sobre el país.

Se prevén precipitaciones desde la madrugada y durante el día, que podrían ser moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en San José de Ocoa, Azua, Pedernales, Elías Piña e Independencia, así como en otras localidades cercanas de la Cordillera Central y el litoral caribeño, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.