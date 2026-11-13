Vaguada y sistema frontal provocarán lluvias en gran parte del país este viernes

Un grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo para este viernes continuarán dominadas por la influencia de una vaguada asociada al acercamiento de un sistema frontal, lo que favorecerá la ocurrencia de lluvias en distintas zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, desde la madrugada se han registrado precipitaciones en San Cristóbal, Peravia, el Gran Santo Domingo y otras provincias cercanas a la costa caribeña.

En su informe del tiempo, el Indomet indicó que durante el transcurso del día se esperan lluvias de intensidad variable, en ocasiones en forma de aguaceros locales, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas condiciones se presentarán principalmente en Pedernales, Barahona, Bahoruco, Azua, Independencia y Peravia, entre otras provincias.

Temperaturas calurosas

En cuanto a las temperaturas, el organismo señaló que se sentirán ligeramente calurosas durante el día, debido a la incidencia del viento cálido y húmedo del sureste.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, especialmente en las zonas montañosas.

Pronostican más lluvias

Para este sábado, el organismo prevé que el acercamiento del sistema frontal y la incidencia de la vaguada que lo acompaña mantengan las condiciones favorables para las precipitaciones.

Desde la madrugada se esperan lluvias de intensidad variable, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre provincias del suroeste y sureste cercanas a la costa caribeña, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Durante la tarde y las primeras horas de la noche, las precipitaciones se extenderían hacia provincias del norte y noroeste, principalmente Monte Cristi, Espaillat y Puerto Plata, entre otras.

El Indomet explicó que para el domingo la cercanía del sistema frontal y la incidencia de su vaguada mantendrán las condiciones propicias para que vuelvan a generarse aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones se producirían principalmente durante la tarde, en zonas del litoral caribeño, el sureste y el Cibao.

Debido a las lluvias previstas, el organismo advirtió que los suelos podrían alcanzar elevados niveles de saturación, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de crecidas de ríos, arroyos y cañadas.