Lluvias y tormentas eléctricas marcarán las condiciones del tiempo este domingo

Personas se protegen de la lluvia mientras caminan por la avenida 27 de Febrero en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas por el acercamiento de una vaguada asociada a un sistema frontal, que favorecerá la ocurrencia de lluvias en diferentes localidades del territorio nacional durante este domingo.

Desde tempranas horas de la mañana se han presentado nublados acompañados de chubascos aislados y pasajeros en localidades cercanas a la costa sur, especialmente en La Altagracia, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Pedernales y Barahona.

El Indomet explicó que durante la tarde y la noche las precipitaciones serán más frecuentes, con aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Santiago, Puerto Plata y Espaillat, así como en otras localidades de las regiones noroeste, norte, noreste, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

El organismo meteorológico atribuyó estas condiciones al acercamiento de una vaguada asociada a un sistema frontal, en combinación con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, además de la incidencia del viento cálido del sureste.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/whatsapp-image-2026-11-15-at-80635-am-1-b4c97221.jpeg El cielo con abundante nubosidad en la avenida John F. Kennedy, en el Distrito Nacional, el 15 de noviembre del 2026. (DIARIO LIBRE/SEVERO RIVERA)

Temperaturas calurosas

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que se sentirán calurosas durante el día debido a la incidencia del viento cálido y húmedo del sureste. Las mínimas estarán entre los 23 y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 29 y 31 °C.

Sin embargo, durante las horas nocturnas descenderán gradualmente, especialmente en las zonas montañosas.

Recomiendan precaución en las costas

El Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, sin alejarse del perímetro costero, tanto en la costa caribeña como al noreste de la costa atlántica, debido a la presencia de viento y olas anormales.

Lluvias disminuirán el lunes

Para este lunes, el organismo prevé un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias en gran parte del país durante las horas matutinas.

No obstante, en la tarde y hasta las primeras horas de la noche, una vaguada en superficie al norte de la isla se combinará con los efectos locales del calentamiento diurno y orográfico, así como con el viento predominante del este/noreste.

Esta combinación favorecerá la formación de nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, principalmente en localidades de las regiones noroeste, norte, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el martes, el Indomet pronostica aumentos nubosos desde tempranas horas de la mañana y durante la tarde, con aguaceros dispersos y tronadas aisladas.

Las precipitaciones se presentarán especialmente en poblados de las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y la Cordillera Central, debido a la incidencia de la vaguada y al arrastre de humedad provocado por el viento del noreste.