El COE exhortó a los residentes de las comunidades Santa Cruz, La Horca y Los Amaceyes a no cruzar el cauce de riego de la presa de Maguaca. ( PUBLICADA POR LA LIGA MUNICIPAL )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que mantiene el nivel de alerta verde para el municipio de Las Matas de Santa Cruz, en Montecristi, ante el riesgo de inundaciones y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El organismo indicó en su boletín de las 7:30 de la noche que la decisión responde a las lluvias registradas y a las pronosticadas, así como a la situación de las presas Maguaca y Chacuey, que alcanzaron sus niveles máximos de operación debido a la incidencia de un sistema frontal y una vaguada.

Situación de las presas

El COE informó que descontinuó las alertas que había establecido para las provincias Dajabón, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Santiago Rodríguez y Valverde.

Asimismo, advirtió que la presa Maguaca, ubicada en Las Matas de Santa Cruz, presenta una avería en su válvula de riego y lleva varios días liberando agua por el vertedero para abastecer la demanda agrícola.

Ante esta situación, exhortó a los residentes de las comunidades Santa Cruz, La Horca y Los Amaceyes a no cruzar el cauce de riego, debido al peligro que representa el aumento del caudal de descarga de ambas presas.

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Condiciones del tiempo

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), un sistema de alta presión mantendrá limitadas las lluvias significativas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, los efectos del calentamiento diurno, la orografía y una débil vaguada asociada a un sistema frontal podrían provocar chubascos aislados en localidades de las regiones noroeste, norte y sureste, así como en la Cordillera Central.

El COE recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, revisar sus planes familiares de emergencia y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas. También recordó que ante cualquier emergencia pueden comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.