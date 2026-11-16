Vaguada y sistema frontal provocarán lluvias en varias zonas del país este lunes

Tres personas caminan bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que durante la mañana de este lunes predominará un ambiente soleado y con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, para horas de la tarde se prevén aguaceros locales, acompañados de tronadas y posibles ráfagas de viento, sobre localidades de Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Monte Plata, entre otras provincias cercanas.

En el Gran Santo Domingo, el organismo meteorológico espera algunos chubascos locales, con tronadas aisladas, debido a la incidencia de una vaguada y un sistema frontal ubicado al norte del país.

Temperaturas calurosas

En su informe del tiempop, el Indomet indicó que las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, debido a la incidencia de los vientos cálidos y húmedos del sureste. No obstante, durante la noche y la madrugada estarán ligeramente más frescas, especialmente en las zonas montañosas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 °C y 31 °C.

Vaguada provocará lluvias

Para este martes, el viento predominante del noreste y la vaguada en altura favorecerán, durante las horas matutinas, algunas lluvias pasajeras entre débiles y moderadas sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Samaná, entre otras localidades cercanas.

Durante la tarde, se espera que las precipitaciones se intensifiquen acompañadas de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento hacia el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa y San Cristóbal.

Para el miércoles, se prevén chubascos en horas de la mañana en varias provincias cercanas al litoral atlántico, debido a que el territorio nacional continuará bajo la incidencia de la vaguada en los niveles altos de la troposfera y el arrastre del viento del noreste.

Para la tarde, el organismo pronostica lluvias en el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, entre otras provincias aledañas.