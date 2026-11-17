Personas se protegen de la lluvia mientras caminan por la avenida 27 de Febrero en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este martes que una vaguada ubicada al norte del territorio nacional favorecerá la ocurrencia de aguaceros en varias localidades del país.

En ese sentido, el organismo indicó que las precipitaciones se registrarán en el Gran Santo Domingo (Santo Domingo y el Distrito Nacional), La Altagracia, El Seibo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Dajabón.

Las condiciones meteorológicas continuarán bajo la incidencia de una vaguada ubicada al norte del territorio dominicano, así como del transporte de nubosidad generado por el viento del este/noreste. Esta combinación favorecerá la ocurrencia de aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales en distintas localidades de La Altagracia, El Seibo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón y el Gran Santo Domingo. — Instituto Dominicano de Meteorología (@INDOMET_RDO) November 17, 2026

Además de la vaguada, incidirá en las lluvias el transporte de nubosidad generado por el viento del este/noreste.

Recomendaciones oficiales

En su último boletín meteorológico, el Indomet recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones que navegan por la costa atlántica tomar precauciones, debido a posibles episodios de visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente anormal en las áreas donde se registren precipitaciones.

De igual manera, señaló que las temperaturas estarán ligeramente más frescas, especialmente durante la noche y la madrugada en las zonas montañosas. Asimismo, podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas, principalmente en el valle del Cibao y la Sierra de Bahoruco.