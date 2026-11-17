Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla tras un chubasco. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este martes se espera un cielo mayormente soleado en gran parte del país, debido a la incidencia de un sistema de alta presión.

No obstante, el organismo no descarta incrementos nubosos que podrían generar aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento en provincias de las regiones nordeste, norte y este, así como en la Cordillera Central.

De acuerdo con el Indomet, estas condiciones podrían presentarse principalmente en Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Santiago, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Altagracia, El Seibo y el Gran Santo Domingo.

El organismo explicó que el incremento de la velocidad del viento del este/noreste, en combinación con una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera, favorecerá estas condiciones desde tempranas horas del día.

Temperaturas ligeramente frescas

El Indomet indicó que las temperaturas estarán ligeramente más frescas a partir de esta tarde por la incidencia del viento del este/noreste, especialmente durante la noche y la madrugada en las zonas montañosas.

Asimismo, señaló que podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas, especialmente en el valle del Cibao y la Sierra de Bahoruco.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 °C y 31 °C.

Recomendación para la costa atlántica

En la costa atlántica, el Indomet recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido a episodios de visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente anormal dentro de las áreas de aguaceros.

Pronóstico para los próximos días

Para este miércoles, el organismo prevé que continuará predominando sobre el país una masa de aire con reducido contenido de humedad, lo que favorecerá condiciones meteorológicas estables durante las horas matutinas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, los efectos locales, en combinación con el viento moderado del noreste y una vaguada en los niveles superiores, provocarán desde horas de la mañana desarrollos nubosos acompañados de aguaceros localmente fuertes, tronadas y ráfagas de viento en localidades de las regiones norte, nordeste y este, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

De acuerdo con el Indomet, para este jueves permanecerá prevaleciendo sobre el área una masa de aire de limitado contenido de humedad, que restringirá las lluvias significativas en gran parte del país.

No obstante, la incidencia del viento del este, la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y los efectos del calentamiento diurno favorecerán un incremento de la inestabilidad atmosférica con nublados durante la tarde y la noche, acompañados de aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en localidades de las regiones noroeste, norte y nordeste, así como de la Cordillera Central y la zona fronteriza.