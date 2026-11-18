Foto de archivo de inundaciones urbanas provocadas por las lluvias en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó lluvias en distintas provincias del territorio nacional para este miércoles, con precipitaciones que se extenderán durante la tarde y podrían estar acompañadas de tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante las horas de la mañana se esperan algunas lluvias en provincias como Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Monte Plata, Barahona y Pedernales.

Para la tarde, las precipitaciones se extenderán hacia otras localidades, con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales, pudiendo afectar al Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, Santiago y La Vega, entre otras provincias.

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El organismo indicó que durante las primeras horas de la noche, podrían continuar algunas lluvias en localidades de la zona fronteriza y la costa norte.

Temperaturas calurosas

En cuanto a las condiciones de temperatura, el Indomet señaló que estarán ligeramente calurosas durante la tarde, debido al viento de componente este/sureste.

Sin embargo, especialmente durante la noche y la madrugada, las temperaturas serán más frescas en las zonas montañosas, por la incidencia del viento del este/noreste. También se contempla episodios de nieblas y neblinas, principalmente en el valle del Cibao, la Cordillera Central y las sierras de Neiba y Bahoruco.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre 29 °C y 31 °C.

Pronóstico para los próximos días

Para este jueves, el Indomet prevé que desde la madrugada se produzcan algunas lluvias dispersas en localidades cercanas a la costa atlántica, debido al arrastre del viento del este/sureste y a la incidencia de una vaguada. Estas precipitaciones disminuirán gradualmente durante la mañana.

No obstante, en horas de la tarde se esperan chubascos o aguaceros locales, con posibles tronadas, en El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez y Santiago, entre otras localidades.

Durante la noche, las lluvias disminuirán y darán paso a condiciones más estables.

Para el viernes se esperan condiciones de mayor estabilidad atmosférica, debido a la influencia de un sistema de alta presión y a la entrada de aire con menor humedad.

Pese a que no se esperan lluvias fuetes, se podrían registrar algunos chubascos aislados durante la tarde en localidades de las regiones noreste y sureste, como consecuencia del viento y los efectos propios del calentamiento diurno.