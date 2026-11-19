Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que predominará un cielo mayormente soleado y poco nuboso en gran parte del territorio nacional, aunque durante el día se registrarán lluvias pasajeras y aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas localidades.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante las horas matutinas ocurrirán chubascos pasajeros en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras provincias cercanas.

Para horas de la tarde, se esperan aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en Monte Plata, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Puerto Plata, entre otras localidades cercanas.

Temperaturas ligeramente calurosas

El organismo meteorológico explicó que las temperaturas se sentirán ligeramente calurosas durante el día, debido a la incidencia de un viento cálido y húmedo del sureste.

En ese sentido, indicó que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 29 °C y 31 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomendó a la población tomar suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De acuerdo con la entidad, durante la noche las temperaturas descenderán gradualmente, especialmente en las zonas montañosas.

Sistema de baja presión al norte de las Bahamas

En cuanto a la actividad ciclónica, el Indomet informó que, a partir de este viernes, se formará un sistema de baja presión no tropical al norte de las islas Bahamas, el cual presenta una probabilidad de formación ciclónica de un 60 % durante los próximos siete días.

Sin embargo, debido a su distancia y futuro desplazamiento, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Sistema anticiclónico

Para este viernes, el organismo pronosticó condiciones generalmente favorables, con un ambiente soleado, poco nuboso y sin precipitaciones importantes, debido a la incidencia de un sistema de alta presión o circulación anticiclónica, junto a una masa de aire con escaso contenido de humedad.

No obstante, podrían producirse algunos chubascos aislados, con posibles tronadas, sobre provincias cercanas a zonas montañosas.

Para el sábado, las condiciones continuarán bajo la incidencia del sistema anticiclónico, por lo que se observará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos en casi todo el territorio nacional.

Las precipitaciones previstas para ese día serán intermitentes, como resultado del arrastre del viento y los efectos locales.