Una mujer se cubre del sol con un periódico mientras camina por una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes se esperan condiciones atmosféricas mayormente estables en gran parte del territorio nacional, debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad, asociada a la incidencia de una circulación anticiclónica.

De acuerdo con el informe del tiempo, estas condiciones favorecerán un ambiente de escasas precipitaciones. Sin embargo, durante la tarde podrían registrarse algunos chubascos aislados en sectores de las provincias La Altagracia, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón y San Juan, producto de los efectos locales y el arrastre de humedad provocado por el viento del este/sureste.

Calor

El organismo indicó que las temperaturas continuarán ligeramente calurosas durante el día, debido a la incidencia del viento cálido y húmedo del este/sureste. Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 29 °C y 31 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda tomar suficiente agua, vestir ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían presentarse nieblas o neblinas.

Sistema de baja presión al norte de Bahamas

En cuanto a la actividad ciclónica, el Indomet informó que un sistema de baja presión no tropical podría formarse durante este fin de semana al norte de las islas Bahamas.

Este fenómeno presenta una probabilidad de formación ciclónica del 50 % durante los próximos siete días. No obstante, por su ubicación y desplazamiento previsto, no representa peligro para la República Dominicana.

¿Qué se espera para el sábado y domingo?

Para este sábado, el patrón meteorológico se mantendrá con pocos cambios, debido a la permanencia de la circulación anticiclónica y una masa de aire con limitado contenido de humedad, condiciones que favorecerán bajas probabilidades de lluvias significativas sobre el territorio nacional.

Sin embargo, podrían producirse algunos chubascos en localidades de las regiones noreste y sureste, así como en puntos aislados de la cordillera Central, especialmente durante las horas de la tarde.

Para el domingo, una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera estará incidiendo en las condiciones meteorológicas, generando inestabilidad y favoreciendo la ocurrencia de aguaceros dispersos, que podrían ser moderados localmente acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente en sectores de las regiones noroeste, noreste y sureste, así como en la cordillera Central.