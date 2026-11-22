Vaguada provocará aguaceros, tormentas eléctricas y posibles granizadas en varias provincias
Las lluvias se intensificarán durante la tarde y primeras horas de la noche
Una vaguada provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas durante la tarde y las primeras horas de la noche de este domingo en distintas provincias del país, de acuerdo con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Durante las horas de la mañana se esperan chubascos dispersos en localidades de las costas Atlántica y caribeña. Sin embargo, las precipitaciones aumentarán en horas de la tarde debido a la incidencia del sistema atmosférico, que favorecerá la formación de nublados y condiciones de inestabilidad.
Pronostican escasas lluvias y temperaturas de hasta 31 °C para este viernes
Provincias afectadas
- Entre las provincias donde podrían registrarse las lluvias más frecuentes e intensas figuran Monte Cristi, Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón, La Vega, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Nouel y San Juan.
También se esperan precipitaciones en Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo, así como en otras localidades cercanas.
Recomendaciones a la población
Las condiciones meteorológicas podrían generar episodios de lluvias de distinta intensidad, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las informaciones de los organismos oficiales.