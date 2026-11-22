Mapa del COE. ( TOMADA DEL X DEL COE. )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta verde ante el pronóstico de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas por la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

Las provincias bajo alerta son Hato Mayor, Santiago, La Vega, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santo Domingo y Monseñor Nouel, además del Distrito Nacional, según el boletín emitido por el organismo este domingo 22 de noviembre.

La medida responde a las lluvias registradas y pronosticadas, que podrían provocar inundaciones urbanas y crecidas de arroyos, ríos y cañadas.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), una vaguada en diferentes niveles de la troposfera, combinada con los efectos del viento del este/sureste, incrementará la humedad y la inestabilidad atmosférica.

El organismo meteorológico explicó que desde las primeras horas del día se producirán aguaceros dispersos con tronadas en localidades de las costas atlántica y caribeña. Sin embargo, durante la tarde las precipitaciones aumentarán en intensidad y frecuencia, con episodios localmente moderados a fuertes.

Lluvias en otras provincias

El Indomet indicó que las condiciones atmosféricas también favorecerán los desarrollos nubosos en Monte Cristi, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, San Juan, Monte Plata, Bahoruco, El Seibo y San Pedro de Macorís, así como en el Gran Santo Domingo y otras localidades cercanas.

Las lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche, por lo que se esperan condiciones de inestabilidad durante el resto de la jornada