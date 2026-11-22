Mapa de alertas del Centro de Operaciones de Emergencias. ( CEDIDO POR EL COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este domingo a 10 las localidades en alerta verde debido a las lluvias que genera una vaguada sobre el país.

En alerta verde, están el Distrito Nacional y las provincias Hato Mayor, Santiago, La Vega, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Altagracia y Samaná.

El COE dijo que tomó en cuenta la ampliación en la incidencia de la vaguada que se manifiesta en distintos niveles de la troposfera, desplazando su campo nuboso hacia las regiones este y noreste del territorio nacional.

El nivel de alerta se amplía ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y pronosticadas.

Noche de domingo lluviosa en poblados del noroeste, noreste y sureste. Vaguada en varios niveles de la troposfera en combinación con el viento del este/sureste favorecen estos aguaceros. https://t.co/sEnJUXHoMX — Gloria Ceballos (@GloriaCeballos7) November 22, 2026

Lluvias se trasladan al interior

El predictor del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Henry Agramonte, informó que para la noche de este domingo se esperan aguaceros de moderados a fuertes en ocasiones en La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez y zonas del noroeste, como Montecristi y Dajabón. "Estas lluvias van a estar hasta la medianoche", dijo Agramonte.

Para este lunes, los aguaceros continuarán en horas de la mañana, pero principalmente en la parte norte y nordeste. "Luego en la tarde se intensifican (en esa zona)", explicó.

Gran Santo Domingo Al referirse a las condiciones del tiempo en el Gran Santo Domingo, Agramonte dijo que van a mejorar, aunque podrían ocurrir aguaceros de moderados a fuertes, pero de forma esporádica.

"Las lluvias se van para el noreste, nordeste, noroeste y parte de la zona fronteriza", indicó.

El predictor indicó que las lluvias son provocadas por una vaguada y el viento cálido del este-sureste.

En cuanto a las temperaturas, señaló que refrescarán en la madrugada y se mantendrán calurosas durante el día.