Personas se protegen de la lluvia mientras caminan por la avenida 27 de Febrero en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para este lunes lluvias en varias provincias del país, debido a que las condiciones meteorológicas continuarán bajo los efectos de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

El organismo informó que, desde tempranas horas, las condiciones estarán favorables para la formación de aumentos nubosos, acompañados de lluvias dispersas, de moderadas en ocasiones, y aisladas tronadas en La Altagracia, Hato Mayor, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Para horas de la tarde, el calentamiento diurno, la orografía local y la influencia del viento cálido del este/sureste favorecerán la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con el Indomet, estas condiciones podrían presentarse en localidades de San Pedro de Macorís, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Independencia y Elías Piña, entre otras zonas cercanas.

Se espera que las precipitaciones disminuyan gradualmente en intensidad y frecuencia durante la noche.

El Indomet indicó que las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 29 °C y 31 °C.

Vaguada se alejará

Para este martes, las precipitaciones comenzarán a disminuir en gran parte del territorio nacional debido al alejamiento de la vaguada.

No obstante, durante las horas matutinas podrían registrarse chubascos aislados y pasajeros, especialmente en sectores de La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Barahona y Pedernales, debido a la incidencia del viento.

En horas de la tarde, el calentamiento diurno y la orografía local podrían generar aguaceros con tronadas en poblados de la región noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, entre ellos Hato Mayor, Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, Santiago y Santiago Rodríguez.

Para el miércoles, el organismo explicó que la incidencia de una circulación anticiclónica estará generando un ambiente con menor contenido de humedad en casi toda la geografía nacional. Sin embargo, el viento predominante del este/sureste mantendrá un ambiente cálido y podría favorecer, durante las horas matutinas, algunos chubascos dispersos o pasajeros hacia sectores cercanos a las costas atlántica y caribeña.

En la tarde, los efectos locales interactuarán con el viento y favorecerán aumentos nubosos con aguaceros muy locales y aisladas tronadas en poblados de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, la parte norte de San Juan, Barahona y Pedernales.

En las demás zonas del país predominará un cielo poco nuboso y despejado.