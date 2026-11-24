Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que durante la mañana de este martes predominará un cielo mayormente soleado, con ligeros incrementos nubosos, debido a una masa de aire con menor contenido de humedad, generada por la incidencia de un sistema anticiclónico.

No obstante, se producirán algunos chubascos matutinos en localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, entre otras provincias aledañas.

Para horas de la tarde, el organismo prevé aguaceros aislados, acompañados de tronadas y posibles ráfagas de viento, en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago Rodríguez y la parte sur de Santiago, debido al acercamiento de una vaguada en los niveles bajos de la troposfera.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet informó que las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 29 °C y 31 °C.

Ambiente seco

De acuerdo con la entidad, para el miércoles, las condiciones continuarán bajo un ambiente con escaso contenido de humedad y la incidencia de un sistema de alta presión o circulación anticiclónica. Por consiguiente, se observará un cielo soleado y poco nuboso sobre el territorio nacional.

Sin embargo, solo se prevén algunos chubascos locales, con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento, en El Gran Santo Domingo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, entre otras provincias cercanas, debido al arrastre del viento del sureste y los efectos locales.

Para el jueves, las condiciones del tiempo permanecerán favorables para realizar actividades al aire libre, con un ambiente mayormente soleado, nubosidad aislada y sin precipitaciones importantes, debido a la incidencia del sistema anticiclónico.