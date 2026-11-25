Una joven se protege de los rayos del sol con una sombrilla mientras camina por una acera del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas en el país continúan dominadas por la incidencia de un sistema anticiclónico, que favorece la estabilidad atmosférica, poca humedad, lluvias mínimas a nivel nacional y un ambiente caluroso.

De acuerdo con el informe del tiempo, durante las horas de la mañana se prevén chubascos pasajeros en comunidades de la costa caribeña, principalmente en las provincias Barahona, Peravia y San Cristóbal. Estas precipitaciones podrían repetirse durante la tarde en sectores de esas mismas demarcaciones.

Sensación térmica elevada

El organismo explicó que el viento cálido y húmedo del este/sureste favorecerá temperaturas calurosas en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 29 °C y 31 °C.

Ante estas condiciones, recomendó a la población tomar suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En horas de la noche y la madrugada, las temperaturas serán más agradables, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían presentarse nieblas o neblinas.

Pronóstico para los próximos días

Para este jueves, el Indomet pronostica condiciones de buen tiempo meteorológico en casi todo el país, con cielo de despejado a parcialmente nublado, lluvias mínimas y temperaturas calurosas.

Sin embargo, el viento del este/sureste aportará parches de humedad que, al combinarse con la orografía del terreno, podrían originar chubascos pasajeros, tronadas y algunas ráfagas de viento en municipios de Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago, así como entre Santiago Rodríguez y San Juan, principalmente durante la tarde.

Para el viernes, el organismo meteorológico prevé que predominen las condiciones soleadas y las precipitaciones sean escasas en casi todo el territorio nacional.

No obstante, al final de la tarde podrían registrarse algunos chubascos aislados, acompañados de truenos distantes, hacia las regiones suroeste, noreste y este, así como en zonas montañosas.