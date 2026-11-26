Mujeres se protegen del sol con una toalla en un día de altas temperaturas y sensación térmica elevada ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves se esperan pocas lluvias en gran parte del país debido a la presencia de un sistema de alta presión, que limita la formación de nubes de gran desarrollo.

No obstante, el viento del este/sureste transportará algunas nubes hacia nuestro territorio, provocando chubascos dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento durante las primeras horas de la mañana.

Las lluvias podrían ocurrir principalmente en La Romana, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, entre otras localidades.

Recomiendan tomar suficiente agua

El Indomet explicó que el viento cálido y húmedo del este/sureste mantendrá las temperaturas calurosas. Las mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 29 °C y 31 °C.

Ante este panorama, recomendó a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en espacios frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa a los rayos del sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

No obstante, durante la noche y la madrugada se esperan temperaturas más agradables, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían formarse nieblas o neblinas.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 29 °C y 31 °C.

Pronóstico para los próximos días

Para este viernes, el organismo meteorológico prevé que desde la madrugada se registren algunas lluvias en puntos de La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Duarte y Espaillat, como consecuencia del transporte de nubosidad por el viento y la incidencia de una débil vaguada ubicada al norte de Puerto Rico.

Según el pronóstico, las precipitaciones disminuirán durante la mañana, pero volverán a desarrollarse en horas de la tarde, cuando podrían producirse aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento en sectores del sureste, nordeste y la cordillera Central.

Para la noche, las lluvias podrían extenderse hacia zonas del Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Para el sábado se pronostica que permanezca un ambiente mayormente estable, con escasas precipitaciones, debido a la permanencia del sistema de alta presión y la poca humedad disponible en la masa de aire.

Sin embargo, el calentamiento durante el día y los efectos locales de las montañas podrían provocar chubascos aislados en horas de la tarde, principalmente en localidades del noreste, sureste y la cordillera Central.