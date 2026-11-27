Una mujer cruza la calle utilizando una sombrilla para resguardarse del sol ante las altas temperaturas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este viernes predominará un ambiente mayormente soleado en gran parte del territorio nacional, debido a la incidencia de la circulación anticiclónica, que favorecerá condiciones de buen tiempo para realizar actividades sociales y recreativas al aire libre.

El organismo explicó que, pese a las condiciones, podrían registrarse algunos chubascos matutinos dispersos en puntos de la costa atlántica, el mar Caribe y la cordillera Central.

Para horas de la tarde se prevén incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento, que afectarán sectores de las regiones sureste y la cordillera Central.

Temperaturas calurosas

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas debido al viento cálido y húmedo del este/sureste. Las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C; máximas entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó a la población tomar suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Durante la noche y la madrugada, las temperaturas serán más agradables, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían presentarse nieblas o neblinas.

Vaguada povocará aguaceros

Para este sábado, la i incidencia del sistema de alta presión continuará favoreciendo condiciones de escasas lluvias durante la madrugada y las horas matutinas.

Sin embargo, en la tarde, los efectos locales y una débil vaguada provocarán incrementos nubosos acompañados de aguaceros, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento, principalmente en las provincias El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San Cristóbal y San José de Ocoa, entre otras localidades cercanas.

En horas de la noche, las precipitaciones disminuirán y predominará un cielo con nubes dispersas.

De acuerdo con el organismo, para el domingo continuará predominando el sistema de alta presión o circulación anticiclónica, manteniendo una masa de aire con escaso contenido de humedad y condiciones favorables para realizar actividades al aire libre en gran parte del territorio nacional.

No obstante, el arrastre de humedad provocado por el viento y los efectos locales podrían generar algunos chubascos aislados y pasajeros, principalmente en sectores de la costa atlántica y la cordillera Central, durante las horas de la mañana.

Para la tarde prevalecerá un ambiente mayormente soleado y caluroso, con ocasionales ráfagas de viento.