Un grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

Las condiciones meteorológicas para este sábado y domingo estarán dominadas por un sistema de alta presión sobre el Atlántico norte, el cual continuará limitando el contenido de humedad en la masa de aire y la ocurrencia de lluvias significativas sobre el territorio nacional.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante las primeras horas de este sábado se esperan chubascos aislados y débiles en localidades costeras de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná, debido al arrastre de nubosidad provocado por el viento del este.

Mientras que, en horas de la tarde, las precipitaciones podrían extenderse de manera ocasional hacia La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

En cuanto a las temperaturas, el organismo meteorológico indicó que continuarán calurosas durante el día, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomienda a la población ingerir suficiente agua, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

El clima del domingo

El Indomet informó que, para este domingo, el sistema de alta presión seguirá incidiendo sobre las condiciones del tiempo, favoreciendo un ambiente de pocas lluvias durante la mañana. Sin embargo, en horas de la tarde podrían registrarse precipitaciones ampliamente aisladas y débiles hacia algunas localidades del noreste y la cordillera Central.

Asimismo, señaló que durante la noche, el viento del este favorecerá la ocurrencia de lluvias dispersas en sectores costeros de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Samaná.

En cuanto a las temperaturas, detalló que serán más agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían presentarse nieblas y neblinas.