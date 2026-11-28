Una joven se protege de los rayos del sol con una sombrilla mientras camina por una acera del Gran Santo Domingo. ( ARCHIVO/DL )

Meteorólogos del Caribe prevén que para el 2027 se experimenten temperaturas más elevadas y olas de calor que no solo impacten a las poblaciones más vulnerables de la región.

Ante el incremento de las temperaturas, la adaptación al calor fue uno de los temas abordados durante el Foro de Perspectivas Climáticas del Caribe para la Temporada Seca 2026-2027, organizado por el Instituto de Meteorología e Hidrología del Caribe (CIMH, por sus siglas en inglés), en San Vicente y las Granadinas.

Consultado sobre cómo pueden adaptarse las poblaciones caribeñas al incremento de las temperaturas, Cédric Van Meerbeeck, climatólogo del CIMH, citó medidas dirigidas a reducir la exposición al calor y mejorar la capacidad de respuesta del organismo.

Una de las alternativas que destacó fue pintar los techos de las viviendas de blanco o de otros colores claros para reducir la absorción de la radiación solar.

El especialista también resaltó la importancia de garantizar una adecuada ventilación de las viviendas y la disponibilidad de agua para que las personas puedan hidratarse.

En cuanto a la capacidad de respuesta del organismo, explicó que investigaciones científicas recientes han explorado mecanismos de aclimatación que permiten mejorar su tolerancia al calor.

"Podemos adaptar nuestro organismo para que sea capaz de soportar mejor el calor. Eso significa entrenar al cuerpo para que pueda liberar calor más rápidamente y mantenerse en buenas condiciones durante más tiempo cuando está expuesto a él", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/cihm-9b3907ae.png Cédric Van Meerbeeck, climatólogo del CIMH.

Refugios climáticos para proteger a los más vulnerables

Además de las medidas individuales y las modificaciones en las viviendas, Van Meerbeeck planteó la posibilidad de habilitar espacios frescos en las ciudades para proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente a los adultos mayores.

Estos espacios, denominados centros de enfriamiento o refugios climáticos, permitirían a las personas reducir temporalmente su exposición al calor y, al mismo tiempo, realizar actividades sociales.

El especialista sugirió aprovechar espacios con aire acondicionado o ventiladores donde los adultos mayores puedan reunirse y compartir con otras personas durante los períodos de calor.

Aunque reconoció que existen soluciones tecnológicas más sofisticadas que podrían resultar difíciles de costear para los países del Caribe, destacó que la región dispone de alternativas menos costosas para avanzar en su adaptación.

El clima y los límites habituales

"Hasta aproximadamente 1995, el calor en el Caribe era algo a lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, vivimos dentro de un rango relativamente estrecho de temperaturas a las que estamos habituados", explicó Van Meerbeeck.

El especialista indicó que en los trópicos no existe una gran diferencia entre las temperaturas más bajas y las más elevadas, por lo que sus habitantes están acostumbrados a desenvolverse dentro de un intervalo térmico relativamente estrecho.

"Ese pequeño intervalo es nuestro rango de tolerancia. Es aquello con lo que sabemos lidiar", sostuvo.

Van Meerbeeck señaló que el clima se ha calentado y que, una vez superado ese umbral, "el calor se vuelve peligroso. Se convierte en una amenaza y deja de ser aquello a lo que estamos acostumbrados. Incluso si se trata de solo un grado adicional, ya es demasiado".

Para ilustrar su planteamiento, el climatólogo utilizó como ejemplo un intervalo de temperaturas de entre 26 y 32 grados Celsius, sin establecer estos valores como límites universales de tolerancia.

Consecuencias sobre la salud y la productividad

Van Meerbeeck explicó que las altas temperaturas y las olas de calor afectan la salud de las personas más vulnerables y la capacidad de la población para realizar sus actividades cotidianas.

Una de las consecuencias es la dificultad para descansar adecuadamente durante las noches, cuando las temperaturas se mantienen elevadas.

"Nos fatigamos cuando no descansamos bien durante la noche porque hace demasiado calor. Eso significa que nuestro organismo se debilita y, por lo tanto, aumentan las probabilidades de enfermarnos, sufrir lesiones e incluso morir", señaló.

El especialista sostuvo que estas consecuencias ya se observan en el Caribe, aunque reconoció la necesidad de desarrollar investigaciones que permitan dimensionar su alcance.

"En el Caribe también lo estamos observando, pero necesitamos comenzar a medirlo para conocer qué tan sensible es nuestra población a ese tipo de calor", expresó.

Durante el foro, Shontelle Stoute, especialista del CIMH, advirtió que los períodos de sequía suelen estar acompañados de calor extremo, lo que puede provocar deshidratación, golpes de calor, fatiga extrema y enfermedades respiratorias, entre otros problemas de salud.

Entre los grupos más vulnerables identificó a los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños pequeños.

Los efectos de las altas temperaturas también se manifiestan en las actividades económicas de la región. Stoute presentó el caso de comerciantes de Barbados que debían desplazarse rápidamente entre las zonas de sombra y la orilla del mar para protegerse del calor mientras realizaban sus actividades.

Impacto del calor en el sueño

Los efectos de las altas temperaturas sobre el sueño ya se han documentado en la República Dominicana. Un estudio de la organización Climate Central, presentado este año, estimó que los residentes de Santiago y de parte del Gran Santo Domingo perdieron entre 70 y 84 horas de sueño entre 2020 y 2025 debido al calor.

La investigación, que analizó 1,338 ciudades de todo el mundo, determinó que los habitantes de Santiago de los Caballeros perdieron alrededor de 71 horas de sueño durante ese período debido a las altas temperaturas nocturnas. Siete de esas horas se atribuyen al calentamiento global.

En tanto, los residentes de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este perdieron 76 y 84 horas de sueño, respectivamente, debido al calor.

El informe señala que, desde la década de 1970, el mundo "ha experimentado un aumento de las temperaturas, así como crecimiento demográfico, desarrollo económico, urbanización y un mayor acceso al aire acondicionado".