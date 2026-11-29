Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo predominará un ambiente mayormente soleado y de escasas lluvias sobre gran parte del territorio nacional, debido a la incidencia de una atmósfera de reducido contenido de humedad, asociada a los efectos de un sistema anticiclónico.

No obstante, el organismo explicó que el viento del este y los factores orográficos locales provocarán algunos incrementos nubosos al final de la tarde y durante la noche, acompañados de chubascos dispersos sobre localidades de las regiones noreste, el valle del Cibao, la llanura oriental y el litoral Caribeño.

Entre las provincias donde podrían registrarse estas precipitaciones figuran La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Cristóbal, Barahona, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, el Gran Santo Domingo y Monte Plata.

Calor

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas durante el día, debido al viento del este. Las mínimas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó a la población ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en lugares frescos y ventilados, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Para la noche y la madrugada, se esperan que las temperaturas sean más agradables, especialmente en las zonas montañosas, donde podrían presentarse nieblas o neblinas.

Sistema anticiclónico seguirá dominando

Para este lunes, el Indomet prevé condiciones de escasas lluvias debido a la persistencia del sistema de alta presión, que continuará limitando la ocurrencia de precipitaciones sobre gran parte del país.

Sin embargo, durante las horas matutinas podrían producirse algunos chubascos aislados sobre el litoral costero Caribeño.

En horas de la tarde y entrada la noche, se esperan chubascos moderados localmente hacia comunidades de las regiones noreste, sureste, el valle del Cibao y la cordillera Central.

Asimismo, el organismo informó que este lunes concluirá oficialmente la temporada ciclónica del presente año para el área del Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México.

Para el martes, los efectos asociados al sistema de alta presión continuarán inhibiendo las precipitaciones importantes sobre la geografía nacional, favoreciendo condiciones estables durante las horas matutinas.

No obstante, después del mediodía, el viento y los efectos locales podrían favorecer algunos desarrollos nubosos, acompañados de chubascos locales hacia provincias de las regiones norte, noreste, sureste, el litoral sur y la cordillera Central.