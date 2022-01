La nueva tendencia empresarial: el desarrollo de procesadores

La evolución de Dell. Dentro de mi lista de productos favoritos, la portátil XPS 13 había sido siempre el estándar de lo que debía de ser una PC Laptop, diseño elegante y minimalista, excelentes especificaciones y rendimiento, y llevando siempre al límite las capacidades tecnológicas. Sin embargo, Dell tenía muchos años manteniendo la misma fórmula que le había dado el éxito con este equipo, hasta la semana pasada en medio del evento CES 2022, cuando la empresa presento la evolución de su mejor portátil, la XPS 13 Plus. Este nuevo computador trae un diseño renovado, pero manteniendo las mismas líneas características de los modelos XPS anteriores. En esta ocasión los bordes han sido disminuidos al mínimo, incluyendo el teclado, el cual termina justo en el extremo; también los bordes del monitor han disminuido, haciendo que la pantalla se sienta que esté flotando. Otra de las nuevas adiciones es la inclusión de botones táctiles en la parte superior del teclado, en donde se encuentran las funciones del computador. También el touchpad a sido renovado con tecnología háptica y en cristal, dando la sensación de no saber donde inicia y donde termina este; estos cambios en diseño hacen que el equipo se note más futurista que el resto de la competencia en el mercado. En cuanto a las características al máximo, los usuarios podrán encontrarse con una pantalla de 13.4 pulgadas con resolución 4K, procesador Intel i7 de 12 generación, 32Gb de RAM y 2Tb de almacenamiento. Dentro de los puntos negativos se encuentra la selección de puertos, solo tiene 2 USB-C con capacidad de Displayport, y la eliminación del puerto de audio. Precio: Desde US$ 1,199.