Ciberseguridad en las estructuras críticas del Estado dominicano

En un mundo cada vez más digital y dependiente de las nuevas tecnologías, en el que los Estados también han aprovechado los beneficios tecnológicos, pero que también les ha tocado la tarea de enfrentar las acciones delictivas que afectan a los ciudadanos y pone en riesgo la operatividad de las naciones, a través del desarrollo de políticas públicas de ciberseguridad.

En la República Dominicana contamos con la Ley No. 053-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología la cual establece dentro de sus Considerandos que la Constitución dominicana decreta que dentro de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos se encuentra “la libertad de expresión, la integridad e inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados”; así como también menciona a la Ley General de las Telecomunicaciones No. 153-98, la cual prohíbe el uso de las telecomunicaciones para cometer delitos.

Dentro de los considerandos de la citada ley se establece que las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han “experimentado un desarrollo impresionante” y debido a esto, estas crean nuevas modalidades de infracciones. Pero que, hasta entonces, la ley dominicana no contemplaba los crímenes con las innovaciones tecnológicas, y “resulta necesaria su tipificación, y la adopción de mecanismos suficientes para su lucha efectiva.”

Esta ley que data del 2007, un año en el que fue lanzado el primer modelo de iPhone, Instagram no existía, el iPad no había sido creado, no había drones para los consumidores; entre muchas otras tecnologías e innovaciones que utilizamos hoy en día y que por su continuo uso las damos por seguras y normales.

US$18 Mil millones invirtió Estados Unidos en ciberseguridad en 2021, según datos de Statista.

Pero 15 años han transcurrido desde que fuera aprobada la Ley No. 053-07, y los avances y cambios tecnológicos han sido abrumadores, creando nuevas oportunidades para los usuarios, pero también abriendo un espacio para que individuos se aprovechen de la actual era digital para cometer actos como el robo de identidad y datos, secuestro de equipos, intrusión a la privacidad, entre otras acciones delictivas más. Por esta razón, hace más sentido que nunca desarrollar políticas públicas para el combate de los crímenes digitales.

Desde el año pasado se viene debate en el Congreso dominicano sobre un nuevo proyecto de ley de ciberseguridad, que es de la autoría de la senadora Faride Raful (Distrito Nacional), y que fue aprobado la pasada semana en segunda lectura por el Senado.

El documento tiene por objeto la regulación de la prevención, gestión y respuestas a las amenazas e incidente de ciberseguridad y otros aspectos relativos a la “seguridades cibernéticas de las infraestructuras críticas en República Dominicana.”

Podemos definir a las infraestructuras críticas como aquellos sistemas físicos y virtuales que facilitan las funciones de los servicios esenciales básicos a nivel social, político, económico, financiero, tributario, medioambiental, entre otros. Por lo que, un ciberataque a cualquiera de dichas infraestructuras pone en riesgo al Estado de no poder continuar desarrollando las actividades básicas en la sociedad.

Un punto interesante que plantea la nueva ley es que la República Dominicana cooperará con otros Estados en el intercambio de información y prestar asistencia mutua para preparar acciones penales y aplicar medidas para enfrentar las amenazas de ciberseguridad.

En 2021 hubo ataques a infraestructura crítica de Estados El pasado año 2021 dio al mundo varios ejemplos de ciberseguridad en infraestructuras críticas; el ataque a la empresa Colonial Pipeline Co., la cual se encarga de la distribución del 45% del combustible que va desde el oeste (Texas) hasta el este (Nueva York) de los Estados Unidos, y que fue víctima de un ataque de malware que afectó la operatividad de la empresa por un periodo de dos semanas. Dicha situación llevó a que el presidente estadounidense, Joe Biden declarara estado de emergencia.

Con dicha ley se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNSC), como “continuación de la actual dependencia homónima del Ministerio de la Presidencia, el cual tendrá la función de velar y hacer cumplir los mandatos de la ley, su aplicación y las normativas que emita su Consejo Directivo, con el fin de prevenir y responder a las amenazas de ciberseguridad en la República Dominicana.

Esta institución también tendrá la labor de realizar un análisis de riesgo sobre las infraestructuras críticas nacionales.

Conversamos con César Moliné, director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firmas Digitales del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), quien aseguró a Diario Libre que la ley aprobada refleja que la República Dominicana se aliena a los principales países que reconocen que los derechos humanos “aplican tanto el mundo físico como en mundo virtual.”

Además, resalta que dentro de las obligaciones están el de informar sobre incidentes de ciberseguridad; la notificación a las personas afectadas por estos incidentes; establecer los mecanismos técnicos y procedimentales para detectar amenazas e incidentes; la realización de auditorías y evaluaciones de riesgos de ciberseguridad; entre otros más.

Por otro lado, Arturo López Valerio, presidente de la Cámara TIC de la República Dominicana, expresó a Diario Libre que “el espíritu de la propuesta de ley está correcto, pero la estructuración de la misma apunta más hacia la creación de un organismo que a la dirección de una visión de la ciberseguridad que debe desarrollar el país”.

"La propuesta no es perfecta, pero es la discusión que necesitamos tener ahora" Arturo López Valerio, presidente de la Cámara TIC de la República Dominicana “

Continuó explicando: “El artículo 31 da capacidad de ejecutar normas al Centro Nacional de Ciberseguridad, 'sin limitación', lo cual consideramos desde Cámara TIC y miembro de la sociedad civil, debe existir un contrapeso del tercer sector –algo que obvia la pieza y deja a discreción de su director ejecutivo”.

Las nuevas realidades tecnológicas y digitales han beneficiado a la humanidad en su proceso de desarrollo, pero también han creado oportunidades para actos delictivos. Los Estados tienen la necesidad de establecer políticas públicas que ayuden no solo a mitigar ataques cibernéticos, sino también a prevenirlos y contar con una estrategia definida para proteger las estructuras críticas.

El regreso de OnePlus en 2022 Este nuevo año 2022 promete nuevas tecnologías y nuevos equipos; por lo que en esta edición de Martes de Tecnología te informo de todo lo que tienes que saber sobre el nuevo equipo de OnePlus y Vivo. Mientras que Garmin tiene una interesante opción híbrida para los que les interesan los equipos de monitoreo de actividad física. La décima generación. La empresa OnePlus dejó de ser un pequeño competidor dentro del sector de los teléfonos inteligentes, y se convirtió en un referente para competir contra titanes como Apple y Samsung; y aunque su filosofía ha evolucionado de ser una empresa que ofrece equipos de alta gama a precios competitivos, a tener equipos con las tecnologías de última generación y precios equiparables a los de su competencia. Con esto en mente, la empresa ha anunciado la siguiente evolución dentro de su línea de móviles con el modelo OnePlus 10 Pro. Este nuevo equipo ha robado una de las principales características de la línea S21 de los Samsung Galaxy, y es el diseño de su módulo de cámaras, el cual es muy parecido a los utilizados en los modelos de los nuevos Samsung. Dentro de las primeras características que tiene este equipo se encuentran la pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con tiempo de actualización dinámica de 120Hz, el más reciente procesador Snapdragon 8 Gen 1, GPU Adreno 730, 8-12Gb de RAM y 128-256Gb de almacenamiento, batería de 5,000mAh con súper carga rápida de 80W; mientras que el módulo de cámaras es la segunda generación de la colaboración entre OnePlus y Hasselblad con lentes de 48, 50 y 8 megapíxeles. OnePlus aseguró que este modelo estará disponible en primavera.

Uno entre muchos. Las empresas chinas de móviles siguen estrechando las diferencias y las brechas con las compañías de occidente, y Vivo se encuentra entre esas que siguen apostando ofrecer grandes equipos. El modelo V23 Pro viene con una pantalla 6.5 pulgadas y resolución 1080x2376 y tiempo de actualización de 90Hz. Dentro del equipo se encuentran su procesador propio MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G, 8-12Gb de RAM, 128-256Gb de almacenamiento, 4,300mAh y carga rápida a 40W. Mientras que el módulo principal de cámaras con su lente amplio de 108MP, de 8MP ultraamplio y de 2MP macro. A pesar de que estos equipos siguen siendo bastante atractivo, la empresa no se ha decidido todavía a dar el salto al mercado del continente americano.

El híbrido. Si eres de los que anda buscando un reloj o pulsera de monitoreo de actividad física te habrás encontrado con que casi todos tienen un diseño futurista o extremadamente robusto, que para el día a día pueden pasar como pocos formales y discretos. Empresas como Apple y Samsung han creado versiones más minimalistas y elegantes; pero no ha sido hasta ahora que la empresa Garmin, la cual es el referente dentro del mercado, ha creado un modelo de reloj de monitoreo deportivo híbrido. El Garmin Vivomove Sport viene con un diseño clásico y con una pantalla escondida que al darle dos toques se ilumina y da los datos de pasos caminados, latidos del corazón, fecha, niveles de batería y demás. Este equipo puede ser conectado a la aplicación móvil de la empresa y verificar más información sobre la actividad física. Sin embargo, como es un híbrido, este no presenta tanta data en la muñeca del usuario, por lo que tendrá que verificar estos datos en la app. Precio: US$ 179.99