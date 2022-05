Caso Twitter: ¿Liberando el ave azul o complicando el mundo digital?

De regreso. La empresa Snap Inc,, conocida por ser la dueña de la red social Snapchat, ha intentado ser más allá de una plataforma social y, al igual que Meta, ha creado varios equipos tecnológicos con capacidades para funcionar con la red social, su más conocida creación son los lentes “spectacles”, los cuales vienen con cámara incluida para grabar desde la óptica del usuario todo lo que ocurre en su alrededor. Pero la empresa se ha negado a morir con este solo equipo y presentaron la pasada semana a “Pixy”, un drone miniatura para tomar unas fotos y videos increíbles para la red social. Este equipo está pensado para que despegue desde la palma de los usuarios, y su ergonómico diseño le ha permitido lograr esto. En la parte superior del equipo se encuentra un botón rotativo para elegir los diferentes modos de vuelo. De acuerdo con informaciones de la empresa este drone tiene capacidad de vuelo entre las 5 y 8 veces, con un tiempo de entre los 10 y 20 segundos. La cámara principal es de 12 megapíxeles y una capacidad de almacenaje interno de 16Gb. Snap Inc. Se define así misma como una empresa de cámaras y no es secreto que se encuentran trabajando en el desarrollo de su plataforma de realidad aumentada (AR) para el llamado Metaverso. Precio: US$230.

Nuevo competidor. Los teléfonos inteligentes especializados para videojuegos no son cosa del pasado, y diferentes marcas siguen apostando a esto, en especial en un mercado tan demandante y lucrativo. El modelo del cual les escribiré ahora lleva por nombre “Blackshark 4 Pro”, y sus especificaciones si que son sorprendentes: pantalla de 6.6 pulgadas, resolución 2400x1080 con tiempo de actualización 144Hz, procesador Snapdragon 888, RAM de 6,8 o 12 Gb. En el apartado de las cámaras nos encontramos con una selfie de 20MP, y un módulo principal con tres lentes, amplio (48MP), ultra amplio (8MP) y macro (5MP). La batería es de 4,500mAh con capacidad de carga rápida de 120W. Sin embargo, dentro de los elementos que más me llamó la atención fue su diseño y la inclusión de botones para gatillos en el lateral derecho, esto es un plus para aquellos títulos que hacen uso de este tipo de herramientas. El Blackshark 4 Pro entra a competir contra otros grandes equipos de marcas como ASUS y Nubia. Precio: US$ 679.