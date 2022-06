NFT: ¿Innovación, futuro del arte o fraude?

Uno diferente. La empresa fundada por Carl Pei, Nothing, presentó al público el diseño de su primer dispositivo móvil, el Nothing (1) Phone. Pei fue parte fundamental en el éxito alcanzado por la entonces empresa emergente OnePlus, y el enfoque en su nueva empresa no ha decepcionado. El N1P cuenta con unos bordes planos que se asemejan bastante a lo que tenemos en un iPhone 12 o 13. Sin embargo, el elemento más interesante es su parte trasera, la cual es totalmente transparente y con unos elementos LED poco comunes dentro del sector. Pei no dio más información sobre el equipo, pero se espera que este próximo 12 de julio sepamos todos los detalles, características y precio de este nuevo móvil.