Estudio revela que las noticias falsas y los ciberataques son los principales puntos de preocupación de los usuarios

Un tiempo más. Desde la masiva y sorpresiva compra del estudio de desarrollo de videojuegos Activision, por parte de Microsoft, la idea de que los títulos bajo el desarrollador pasaran a estar de manera exclusiva en las consolas de Xbox se ha mantenido en la conversación de los consumidores. Sin embargo, Microsoft aseguró que mantendrá la saga de Call of Duty como multiplataforma y disponible en la PlayStation (PS) “por muchos años más”, más allá de los contratos existentes. La información la dio el mismo director ejecutivo de Xbox, Phil Spencer, a través de una carta dirigida al director de PS, Jim Ryan. A pesar de estas declaraciones, el contrato del videojuego con Sony PlayStation está vigente hasta el 2024, y todavía no se sabe por cuanto tiempo más planea Microsoft extender el acuerdo. En términos de negocios, sería una mala movida cerrarle un canal de venta tan importante como lo es la consola de Sony; pero también le quitaría atractivo a la PS, y obligaría a los fanáticos de la saga bélica a comprar una Xbox. Solo el tiempo dirá cual camino seguirá Spencer y su división.

Atemporal. Dentro de las características que no han podido lograr las grandes marcas desarrolladoras de relojes inteligentes han sido: 1) el sentimiento y diseño de un reloj clásico y atemporal y 2) lograr una batería excelente. La empresa Withing tiene un catálogo de relojes bastante interesante, en el que se enfocan en el diseño clásico, pero con toque innovación. Contrario a tener toda una pantalla táctil, la empresa decidió colocarle un pequeño monitor circular que mostrará la información relevante como cantidad de pasos, ritmo cardiaco, altura, entre otros. Un elemento que me agrada es la incapacidad de leer mensajes, esto evita ese síndrome de ver a cada momento alguna notificación que haya llegado a nuestro móvil. En lo que se refiere a la batería, esta tiene una autonomía de 30 días. Este equipo es una excelente y diferente propuesta dentro del sector de relojes inteligentes. Precio: US$ 229.99.