Menor regulación es clave para el despegue del comercio electrónico, según experto

El rey de ventas. La gallina de oro de Apple es su línea de móviles iPhone, la cual representa cerca de un 60% del total de ingresos de la compañía. Este año tenemos cuatro modelos: iPhone 14 – 14 Plus, y lo Pro – Pro Max. Los modelos base (14 y 14 Plus) mantienen la misma línea de diseño que el iPhone 13 y el mismo procesador A15 Bionic; el único incremento destacable es la mejora en el sensor de la cámara. Estos dos modelos deben de ser tomados en consideración para aquellos que quieran dar el salto de varias generaciones, no para los que vienen de un iPhone 12 o 13 Pro. Mientras que los modelos Pro y Pro Max traen pantalla siempre en encendida para mostrar notificaciones y widgets, el nuevo procesador A16 Bionic, un incremento de un 65% en el tamaño del sensor de la cámara de 48 megapíxeles. Pero la gran innovación es la desaparición del odioso corte intrusivo por uno en forma de pastilla al que bautizaron como “isla dinámica”, la cual a través de la optimización del sistema operativo permite utilizar ese espacio superior como una pequeña ventana flotante para dar información relevante sobre las aplicaciones que estén funcionando. A pesar de esta innovación, el resto de la experiencia de usuario se mantendrá igual, por lo que dar el salto solo por una característica es y será costoso; esperaría una segunda versión.