Tiene 10 años sin tener relaciones sexuales y quiere saber si le va a doler

Pregunta: Saludos doctora, tengo una inquietud con respecto al acto sexual, la cosa es que tengo más de 10 años sin tener relaciones y quisiera volver a tener intimidad, pero me da miedo a que me pueda doler o sangrar, he escuchado a mujeres decir que la vagina se cierra si no se usa, me gustaría saber qué podría pasar, o si mi miedo no es válido. La miedosa

Respuesta: Hola mi querida, debes saber que toda emoción que sientes es válida y genuina pues es tuya, creada por un pensamiento que ronda en tu cabeza y casi siempre su origen es real. Ahora bien, se puede llegar a convertir en algo inhabilitante cuando ese pensamiento te frena y de forma obsesiva se aloja en ti, creando una sensación que puede hacerte dudar hasta de ti misma.

Cuando se tiene la oportunidad de preguntarle a un especialista, se logra quitar toda esa angustia causada por la desinformación a través de la psicoeducación, por lo tanto, lo primero que debes saber es que el introito (entrada de la vagina) no se cierra por falta de uso, y el sangrado es algo relativo, ya que el mismo se debe muchas veces a que la mujer es penetrada cuando aún no está lubricada, es decir, que no está preparada para recibir al pene.

Lo importante es que disfrutes el momento, que te relajes y lo que vaya a pasar sea algo placentero y consensuado, no actúes por presión, sino porque tú lo quieras para que todo ese miedo se derribe.

Te darás cuenta que muchas veces las situaciones catastróficas están más en nuestra cabeza que en la realidad.