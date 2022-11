Matter: La solución a las casas inteligentes

Meta-despidos. La inversión de más de 10 mil millones de dólares en el desarrollo del metaverso no ha surgido los efectos que esperaba el dueño de Meta, Mark Zuckerberg; y mientras la empresa trata de hacer interesante y atractiva la idea, el mercado no reacciona igual. Además, en medio de la actual desaceleración en inversión en anuncios en la web, a causa de la crisis financiera mundial, la empresa no cumplió con las metas establecidas. Esto llevó a que, para enfrentar el panorama gris, tuvieran que despedir a más de 11 mil empleados, el mayor despido en la historia de la empresa. Zuck aseguró que leyó mal el mercado y que toma total responsabilidad por las malas estrategias de la empresa.